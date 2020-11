PSG - Mercato : un chouchou de Leonardo se met enfin sur le marché cet hiver

Leonardo a laissé passer l’orage. Voilà un peu plus d’une semaine que le directeur sportif du PSG a agacé au plus haut point les supporters du club en affirmant que la vraie terre du football en France était Marseille et non Paris. Désormais, le dirigeant brésilien devra ramer pour retrouver grâce aux yeux des fans parisiens.

Pour ce faire, il pourrait commencer par se pencher sur le cas de Sami Khedira. Courtisé par le PSG lors des dernières fenêtres de transferts, le milieu allemand n’a jamais eu l’intention de quitter la Juventus Turin. Selon Bild, son temps de jeu famélique l’aurait fait réfléchir sur son avenir et pourrait changer la donne dès janvier 2020.

N'ayant disputé la moindre minute avec la Vieille Dame, le joueur de 33 ans arrive en fin de contrat à la fin de la saison et pourra ainsi discuter avec qui de droit cet hiver. « Khedira étudierait de plus en plus la possibilité de partir cet hiver », assure le quotidien allemand, sans toutefois citer le PSG ni aucun autre club parmi ses courtisans.