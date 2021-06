PSG – Mercato : un club européen prêt à aider Leonardo dans son casse-tête des gardiens

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Avec l'arrivée annoncée de Gianluigi Donnarumma, le PSG va se retrouver avec de très nombreux gardiens sous contrat professionnel. Outre la difficile gestion d'une potentielle concurrence entre l'Italien et l'irréprochable titulaire Keylor Navas, Leonardo va aussi avoir à gérer les mécontentements de Sergio Rico, Marcin Bulka, Alexandre Letellier, Alphonse Areola, Denis Franchi, Yanis Saidani, Mathyas Randriamamy et Garissone Innocent, tous relégués d'un rang dans la hiérarchie.

Areola ou Rico à l'Olympiakos ?

Un club pourrait néanmoins aider Paris dans son entreprise de dégraissage. En effet, selon le média grec SportFM, l'Olympiakos Le Pirée est prêt à recruter un gardien au PSG. Deux noms sont dans le viseur du club héllène : Alphonse Areola, sur lequel Paris ne compte plus et qui revient de son prêt à Fulham, et Sergio Rico, l'actuelle doublure de Navas.

Pour le premier nommé, l'Olympiakos pourrait néanmoins vite tomber sur un os. En effet, comme le Celta Vigo ou le LOSC, le club du Pirée n'est pas non plus en mesure d'assumer les 8,4 M€ par an du contrat de l'ex numéro 3 des Bleus. Contrat qui rappelons-le coure jusqu'en 2023. Le salaire de Rico est, lui, plus modeste...