PSG - Mercato : un club insiste pour Mbappé et ce n'est pas le Real Madrid

D'après les informations du Parisien de mercredi, les dirigeants du PSG voudraient faire exploser la MNM pendant l'été. Un impératif financier mais aussi sportif car les trois stars déséquilibrent l'équipe et inhibent certains partenaires. L'idée serait de transférer Neymar, éventuellement de ne pas prolonger Lionel Messi mais, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas céder Kylian Mbappé. Mais le natif de Bondy, lui, qu'en pense-t-il ? Depuis l'été dernier et les promesses non tenues des dirigeants en matière de recrutement, il aurait des envies d'ailleurs.

On parle du Real Madrid, qui aurait eu un retour de flamme après la finale de la Coupe du monde alors qu'il s'était promis de ne jamais l'accueillir après sa volte-face de mai dernier. Mais selon les médias anglais, Liverpool serait très insistant concernant Mbappé. Les Reds ont déboursé 80 M€ pour Darwin Nunez l'été dernier et Cody Gakpo pour 42 M€ cet hiver mais leur attaque ne carbure pas comme les années précédentes. D'où l'intérêt pour l'attaquant français. Mais si le PSG n'est pas vendeur, cela risque d'être compliqué. Surtout que Manchester United pourrait débarquer sur le dossier si le Qatar venait à le racheter...