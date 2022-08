PSG – Mercato : un club portugais tente de chiper Dina-Ebimbe à Francfort !

Zapping But! Football Club PSG : Pogba, une bonne idée pour le PSG ?

Les départs sont proches de s’enchaîner au PSG. Après Wijnaldum, plusieurs indésirables pourraient à leur tour quitter le club de la capitale dans les plus brefs délais. Kehrer pourrait s’en aller en Premier League et Ander Herrera retrouver en Espagne. Cependant, le jeune titi parisien Dina-Ebimbe attire de plus en plus d’intérêts. Après Francfort, un club portugais rentre dans la danse pour le recruter cet été.

Direction Porto ?

Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, le FC Porto a récemment fait part de son intérêt au jeune milieu de terrain parisien, pour une arrivée lors du mercato estival. Le champion du portugais serait prêt à payer les sept millions d’euros attendus par les dirigeants du PSG.