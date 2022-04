PSG, Real Madrid - Mercato : un concurrent de poids pour Tchouaméni

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le PSG va changer radicalement sa manière de fonctionner cet été. Après une ultime contre-performance en Ligue des Champions, les dirigeants du club de la capitale ne veulent plus connaître d'autres situations similaires. Pour cela, le PSG veut s’offrir Aurélien Tchouaméni pour étoffer son entrejeu. Malheureusement, le club fait face à un concurrent de poids.

Selon les informations de Foot Mercato, Tchouaméni serait dans le viseur de Liverpool pour un transfert lors du prochain mercato hivernal. Le néo-bleu attire la convoitise de nombreux clubs en Europe. Récemment, l’émission “El Chiringuito“ a annoncé que, malgré un fort intérêt, le Real Madrid ne recrutera pas le milieu monégasque cet été.

Pour enrôler l’ancien bordelais, le club parisien va devoir se monter très convaincant.

🚨 Liverpool a pris contact avec Aurélien Tchouameni 🇫🇷.



Le Monégasque est intéressé à l'idée d'évoluer en Premier League.



(@Santi_J_FM) pic.twitter.com/jPnDJ2ZTeS — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2022

Pour résumer Le PSG veut renforcer son milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni, cet été. Cependant, le club de la capitale à un concurrent de poids dans ce dossier. Selon les infos de Foot Mercato Liverpool est également intéressé par l'ancien bordelais.

Adam Duarte

Rédacteur