PSG - Mercato : Messi, un contrat pharaonique prêt à rendre Mbappé jaloux ?

Lionel Messi va enfin retrouver le Parc des Princes. Si Christophe Galtier en dira plus en conférence de presse à l’heure du déjeuner, l’attaquant argentin a toutes les chances de revenir contre le SCO d’Angers demain en Ligue 1 (21h). Depuis son retour à Paris, il a poursuivi son travail individualisé et, hier, l’Argentin s’est entraîné normalement. Si rien ne vient contrarier son programme de retour, il pourrait être disponible et même probablement dès le coup d’envoi. En parallèle, les dirigeants du PSG travaillent à sa prolongation de contrat et envisagent de frapper fort. Selon Marca, l’émir du Qatar a préparé un « contrat messianique pour le tout nouveau champion du monde. »

« Une proposition impossible à refuser »

Si la durée du nouveau bail et le salaire de Messi sont encore en discussions avec son père Jorge, il s’agirait d’une « proposition impossible à refuser. » « Le PSG se frotte les mains devant ce nouveau contrat, qui supposer une grande dépense mais qui rapportera d’énormes bénéfices », explique le quotidien madrilène.

Ainsi, son salaire actuel de 30 millions d’euros net par an devrait être gonflé et peut-être dépasser celui que touche Kylian Mbappé. L’idée serait de maximiser les entrées d’argent sous le slogan « Leo se retirera à Paris », ce qui attirerait encore plus les capitaux séduits par la perspective de faire partie de la dernière aventure sportive de la Pulga. Malin ?

Pour résumer Alors que le retour de Lionel Messi à la compétition est programmé pour ce mercredi contre le SCO d’Angers (21h), le Paris Saint-Germain travaille pour lui proposer un contrat qui dépasserait l’entendement. Explications.

Bastien Aubert

Rédacteur