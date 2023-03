PSG - Mercato : un coup bas du FC Barcelone avec Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

« Neymar, la blessure sans fin. » Voilà comment L’Équipe a choisi de titrer sa Une du jour au lendemain de l’annonce de l’opération du Brésilien du PSG suite à sa torsion de sa cheville droite contractée contre le LOSC le 19 février dernier (4-3). Sa fin est d’ores et déjà terminée. Si le quotidien sportif précise que Neymar souhaite rester au PSG, où il se sent bien et où il bénéficie d’un contrat jusqu’en 2027, on apprend que les problèmes physiques du Brésilien pourraient dater de son arrivée à Paris à l’été 2017 !