PSG Mercato : un crack annoncé du Real Madrid serait ciblé pour cet été !

Arrivé l’été dernier au Real Madrid avec l’étiquette du « N°10 » du futur, Arda Güler (18 ans) a vu sa montée en puissance freinée par une grave blessure estivale. L’ancien joueur de Fenerbahçe, qui est opérationnel depuis janvier, ne jouit pas d’une grande confiance de Carlo Ancelotti (89 minutes jouées en tout et pour tout en comptant son entrée du jour face à Girone) et l’idée d’un départ a depuis germé chez Güler.

Si l’on en croit le spécialiste Mercato turc Ekrem Könur, Arda Güler compte déjà pas mal de pistes de relance pour l’été 2024… dont le PSG. Outre Paris, Arsenal, Tottenham, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund ont aussi des vues sur la pépite.

Reste à savoir quelle sera la réaction du Real alors que les perspectives de temps de jeu de Güler pourraient encore se réduire avec les arrivées offensives envisagées (Mbappé, Haaland) ?

