PSG - Mercato : un crack arrive en attaque, Paris prépare les départs de Mbappé et Neymar !

Une nouvelle recrue arrive au PSG ! C’est le PSG Eindhoven qui l’annonce sur Twitter : « Xavi Simons a quitté le stage du club en Autriche pour signer les détails de son transfert au PSG. » Spécialiste des transferts, Fabrizio Romano en dit beaucoup plus sur cette opération à plusieurs bandes.



« Le PSG a déclenché une clause de rachat de 6 millions d’euros, a-t-il précisé sur Twitter. Deux options maintenant : Si Mbappé ou Neymar partent, Simons restera au PSG. Si les deux restent, Xavi rejoindra un autre club en prêt. »

