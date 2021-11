PSG – Mercato : une ex piste de l'OM et de Rennes suivie pour succéder à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cible de l'OM ou encore du Stade Rennais la saison passée quand il évoluait encore à Almeria (D2 espagnole), Darwin Nuñez (21 ans) a clairement changé de braquet depuis son transfert au Benfica Lisbonne pour 25 M€. Désormais trop cher pour Marseille et Rennes, l'Uruguayen s'affiche désormais dans les plans de plus grands clubs.

Si le PSG s'est renseigné, la concurrence est rude pour Nuñez. Comme le rapporte Foot Mercato, l'Inter Milan, le Milan AC, la Juventus Turin, Manchester City, l'Atletico Madrid et plus récemment Newcastle ont également tous à l'oeil le nouveau crack des Aigles. Record explique que l'agent de l'attaquant de la Céleste, Eduardo Lasalvia, a déjà transmis quelques offres à la direction du Benfica.

En position de force avec un joueur dont le contrat court jusqu'en juin 2025, le club lisboète s'est pour l'heure retranché derrière la clause de Darwin Nuñez : 150 M€. Si la porte est fermée pour janvier 2022, elle sera en revanche bien ouverte l'été prochain.