PSG - Mercato : un défenseur de Manchester City dans le viseur

C'est une information inattendue qu'a publiée le journaliste truc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur ce dimanche matin. Manchester City lorgnerait le défenseur croate Josko Gvardiol (RB Leipzig), révélation de la Coupe du monde, pour remplacer Aymeric Laporte, qui figurerait sur les tablettes du PSG. Sous contrat jusqu'en 2025, le défenseur central français, international espagnol, n'est plus titulaire cette saison chez les champions d'Angleterre. D'où son envie de départ.

Mais Paris est-il réellement candidat à sa venue ? Le club de la capitale affiche complet au niveau des défenseurs centraux : Marquinhos va prolonger et est sous contrat jusqu'en 2024, tout comme Presnel Kimpembé, Sergio Ramos aimerait prolonger et Milan Skriniar va débarquer. Pas sûr, donc, que ce secteur soit une priorité pour les dirigeants parisiens, cernés par le fairplay financier. A moins qu'en plus de Ramos, dont les performances ne font pas l'unanimité, le PSG soit déjà au courant que Kimpembé, blessé jusqu'à la fin de la saison, s'en ira cet été...

