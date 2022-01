PSG – Mercato : un départ acté ce vendredi, trop de freins pour une venue de Ndombélé en janvier

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Ce n'est plus qu'une question d'heures : le PSG va se séparer de son 3e gardien Sergio Rico. En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, l'Espagnol est arrivé jeudi soir à Majorque et doit s'engager pour un prêt de six mois (sans option d'achat) avec le 17e de Liga. Les documents doivent être signés dans la journée.

Si ce nouveau départ rentre parfaitement dans le plan dégraissage de Leonardo, qui s'est déjà séparé de Rafinha, Alloh ou encore Fadiga, il ne devrait pas être suffisant pour mener à bien le dossier Tanguy Ndombélé (Tottenham, 25 ans).

Le PSG doit (au moins) faire une place au milieu pour l'accueillir

En effet, L'Equipe et Le Parisien font le point sur le dossier et, au regard de toutes les contraintes, il est assez peu probable qu'un accord soit trouvé malgré la volonté de l'ancien Lyonnais – qui n'entre plus dans les plans d'Antonio Conte – de rejoindre Paris.

Si Tottenham n'est pas fermé à un prêt avec option d'achat, la seule formule possible à Paris, les Spurs s'attendent à ce que le PSG prenne en charge 100% de son imposant salaire (1 M€ par mois). Bridé par sa nécessité de vendre pour 100 M€ d'ici à cet été, Leonardo n'a pas non plus totalement les coudées franches : lui qui a imposé au moins un départ dans l'entrejeu pour finaliser cette arrivée. Idrissa Gueye, Danilo ou Leandro Paredes n'étant pas enclin à partir, cela s'annonce très très compliqué...