PSG - Mercato : un départ offensif vers l’Espagne validé avant Mbappé ?

En fin de contrat en juin 2022 et courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions au Paris Saint-Germain. En attendant de connaître la décision de l'attaquant français pour son avenir, le club de la capitale va devoir gérer d'autres départs possibles cet été dont celui de Pablo Sarabia.

Retour en Liga pour Sarabia ?

Pablo Sarabia Credit Photo - Icon Sport

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, l'ailier droit espagnol intéresserait plusieurs clubs espagnols et notamment l’Atletico de Madrid et le FC Séville, son ancien club. Arrivé à l'été 2019 à Paris, le joueur formé au Real Madrid est en manque de temps et ne serait pas contre un départ lors du mercato estival.

Lié au PSG jusqu’en juin 2024, Pablo #Sarabia, arrivé en 2019 au PSG, est courtisé par plusieurs clubs en Espagne dont son ancien club, le FC Séville et l’Atletico de Madrid.

L’international espagnol, en quête de temps de jeu ne serait pas contre un départ. — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) May 16, 2021