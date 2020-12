PSG – Mercato : un départ pourrait peser lourd sur l'avenir de Mbappé à Paris !

En 2017, le PSG avait réussi l'énorme coup de chiper Kylian Mbappé à l'AS Monaco où il venait d'exploser. Mais surtout au Real Madrid qui avait sérieusement avancé pour convaincre le jeune sportif français. Dans ce dossier aux nombreux acteurs, un homme a été décisif : Luis Ferrer.

Dénicheur de talents du club de la capitale, Luis Ferrer a raconté il y a quelques mois son influence énorme dans le choix de Kylian Mbappé de venir à Paris. « On a dû travailler deux fois plus que le Real. On est allé chez lui, on a discuté avec ses parents, on leur a présenté notre projet », avait d'abord conté l'Espagnol.

Luis Ferrer avait convaincu Mbappé de signer

Avant d'expliquer comment lui-même a fait basculer le dossier qui semblait mal engagé. « Le jour suivant j'ai pris un avion pour déjeuner avec toute sa famille et leur dire qu'il devait rester en France. Nous devions les convaincre que ce n'était pas le moment de quitter le pays ». Un discours qui a visiblement tout changé lorsque l'on connaît la suite.

Et cet homme capital pour le parcours parisien de Mbappé vient donc de quitter le club. Le PSG a annonce ce vendredi le départ de Luis Ferrer. « Nous le remercions pour son travail et lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets futurs », a sobrement tweeté le club. A l'heure où un départ de Kylian Mbappé l'été prochain est évoqué, ce départ pèsera-t-il dans la balance ? Réponse dans les prochains mois.