PSG - Mercato : un dernier accroc inattendu avec l’OGC Nice surgit pour Galtier !

BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

L’arrivée de Christophe Galtier au PSG se confirme chaque jour un peu plus. Hier soir, Le Parisien a fait savoir que le dernier barrage aurait été levé avec un accord entre les dirigeants parisiens et ceux de l’OGC Nice pour le transfert du technicien marseillais.

D'ici à la reprise de l'entraînement lundi, Galtier aura bien changé de club sur la base d'un transfert bien inférieur à 10 M€ selon le quotidien francilien qui parle toutefois de « quelques détails » à finaliser entre les deux parties.

Un retard nommé Dina Ebimbe ?

Ceux-ci pourraient être en rapport avec un certain Eric-Junior Dina Ebimbe. Sur le départ depuis six mois, le jeune milieu du PSG espère ne pas s’y éterniser et a été proposé à Nice pour faire baisser la facture au sujet de Galtier. Sauf que Foot Mercato l’affirme : l’intéressé ne souhaite absolument pas rejoindre le Gym !

Dina Ebimbe attend un signe d'Allemagne où plusieurs courtisans sont toujours intéressés. Si Leverkusen, le Borussia Monchengladbach et l’Eintracht Francfort sont intéressés, Antero Henrique et Luis Campos vont devoir se montrer raisonnables concernant l'indemnité de transfert demandée. Cette dernière devrait être inférieure à 10 M€.

Info : Luis Campos essaie de faire bouger Eric-Junior Dina Ebimbe du PSG et espère 10 M€. S'il a été proposé à Nice, le milieu parisien ne veut pas y aller et prévilégie l'Allemagne (le Bayer, Monchengladbach et Francfort sont là). https://t.co/oLEp1WOXKJ — Sébastien Denis (@sebnonda) June 24, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur