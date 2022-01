PSG - Mercato : un dernier détail à régler pour Leonardo dans le dossier Ndombélé

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Priorité hivernale du PSG, Tanguy Ndombélé n'est pas encore à Paris. En début de journée, il semblait même plutôt loin puisqu'on a appris que Valence s'était mis d'accord avec Tottenham pour un prêt de six mois. Mais entre jouer dans le ventre mou de la Liga ou une victoire finale en Champions League, le milieu de terrain a clairement fait son choix, surtout qu'il est natif de la région parisienne. En gros, donc, c'est au PSG de jouer.

Selon Fabrizio Romano, Leonardo n'a pas perdu de temps. Désormais, Paris est d'accord pour prendre en charge la totalité du salaire de l'ancien Lyonnais en cas de prêt. Désormais, les négociations n'achoppent plus que sur l'option d'achat. On imagine que les Spurs se montrent gourmands ou qu'ils veulent faire en sorte qu'elle soit activée le plus rapidement possible. Alors que le PSG, lui, préférerait être maître de son destin en fin de saison, surtout si le joueur n'a pas répondu aux attentes. En tout cas, il ne reste plus que cinq jours aux deux parties pour se mettre d'accord !

