PSG - Mercato : un détail rapproche Mukiele de Paris, il doit signer ce soir ou demain !

Le PSG devrait se renfoncer dans les prochaines heures. Alors que les dirigeants veulent aussi vendre plusieurs joueurs, plusieurs arrivées devrait être bouclées dans les prochains jours, comme annoncé par Christophe Galtier. Nordi Mukiele devrait être la prochaine recrue du club de la capitale et un indice le rapproche encore plus de Paris !

En effet, le défenseur tricolore est absent du groupe du RB Leipzig pour préparer la Super Coupe d’Allemagne. Le club allemand a justifié cette absence pour « raisons contractuelles ». Une raison qui le rapproche encore plus du PSG. Et selon l'ensemble des médias, sa visite médicale aura lieu ce soir ou demain. Son arrivée sera officialisée dans la foulée.

Team news update:



ℹ️ @SimakanMohamed did not train due to personal reasons.



ℹ️ @NordiMukiele has been granted absence due to ongoing contract discussions.



ℹ️ @Alookman_ missed out with a muscular injury in the hip area.



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/DcSQImZsDw