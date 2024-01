PSG - Mercato : un deuxième club se lance sur le dossier Benzema

Poussé vers la sortie du côté d’Al-Ittihad après que Marcelo Gallardo a décidé de l’écarter du stage de l’équipe saoudienne, Karim Benzema (36 ans) pourrait bien rebondir en Europe durant ce Mercato d’hiver.

Comme révélé par Marca dimanche, l’ancienne gloire du Real Madrid et de l’OL intéresse Manchester United, qui s’est une nouvelle fois renseigné sur la faisabilité d’un retour du Ballon d’Or 2023.

Ekrem Konur avance de son côté une deuxième piste en Premier League : Chelsea. En quête d’un attaquant, les Blues réfléchissent également à la possibilité de faire le coup Roberto Firmino, en disgrâce à Al-Ahli. On notera que, malgré l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour le profil de « KB9 », le PSG n’a pas bougé… restant droit dans ses bottes et sa stratégie visant à ne recruter qu’au milieu et en défense cet hiver.

Roberto Firmino and Karim Benzema is among the options Chelsea are considering in January pic.twitter.com/7KuC3AJ8AJ