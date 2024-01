PSG – Mercato : coups de tonnerre pour Kimmich et Mukiele, nouveau couac pour Moscardo !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La rumeur a vite circulé sans qu'on y croit réellement : le Bayern Munich a donc mis fin à tout espoir d’échange entre Mukiele et Kimmich. Nordi Mukiele est désiré en Bavière, Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern, s’est exprimé sur le cas du Parisien: “Nordi est un type de joueur qui peut jouer arrière droit et défenseur central. Il n'est certainement pas un type de joueur sans intérêt”, annonçait-il sur Bild. Si l’intérêt existe en Allemagne, le DS du club a bien fait savoir que Kimmich ne serait pas intégré dans un échange. Nouveau couac avec Moscardo ! Freund préfère en rire, un tel transfert n’a aucune probabilité d’exister: “Je ne peux qu'en sourire. C'est totalement tiré par les cheveux. Joshua Kimmich est un joueur très important pour nous, l'un de nos principaux joueurs. Nous allons nous asseoir et discuter de son avenir. Nous savons ce que nous avons avec Jo Kimmich”. Par ailleurs, Fabrizio Romano fait savoir que le PSG et les Corinthians ont échangé jeudi des documents pour Gabriel Moscardo mais il n'y a toujours pas de signature car certains détails manquent ! L'intéressé attend que la saga se termine le plus rapidement possible. ⚽️ Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a fait le point sur les dossiers Nordi Mukiele et Joshua Kimmich. ⬇️ https://t.co/nvVyCF2d6j — Onze Mondial (@OnzeMondial) January 14, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Bayern a communiqué sur Nordi Mukiele. Si les contacts sont bel et bien existants, un échange avec Joshua Kimmich est improbable selon le directeur sportif du club. Celui-ci a préféré rire de cette rumeur, répandue dans les médias.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur