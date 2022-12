PSG - Mercato : un géant européen fait machine arrière pour Joao Félix

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du quart de finale de Coupe du monde contre le Maroc, Joao Félix a répété qu'il attendait la fin de la compétition pour décider de son avenir. Mais que, quoi qu'il arrive, il aurait une discussion avec les dirigeants de l'Atlético Madrid. C'est qu'il n'a pas l'intention de rester si Diego Simeone continue de le laisser sur le banc, comme lors de la première partie de saison. Et comme l'entraîneur argentin semble intouchable, c'est l'attaquant de 21 ans qui devra faire ses bagages. A l'annonce des tensions entre la pépite et les Colchoneros, de nombreux clubs ont fait part de leur intérêt, dont le PSG. Mais aussi le Bayern Munich. Seulement, le journaliste allemand de Sport1 Karry Hau jure que les Bavarois ne sont plus intéressés : "Contrairement aux récentes informations venues d'Espagne, le Bayern n'est plus intéressé par Joao Félix. L'attaquant portugais a été une option pour les Bavarois l'été dernier. Salihamidzic a été en contacts avec l'Atlético mais le club espagnol l'a repoussé. Désormais, Félix n'est plus un dossier pour le Bayern". Ce qui laisse plus de chances au PSG... 🧐 João Félix ya no es un tema en el Bayern https://t.co/T3pCkSCuky — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 9, 2022

Pour résumer Désireux de quitter au plus vite l'Atlético Madrid, si possible cet hiver, Joao Félix (23 ans) est suivi par de nombreux clubs, dont le PSG. Qui se satisfera d'apprendre que le Bayern Munich, intéressé l'été dernier, ne l'est plus aujourd'hui.

Raphaël Nouet

Rédacteur