PSG - Mercato : un géant italien suit le dossier Neymar de près

Selon Le Parisien du jour, Neymar aurait compris qu'il n'était pas bon pour lui de continuer au PSG, quand bien même son contrat sera automatiquement prolongé d'un an, soit jusqu'en 2027, demain vendredi. Le Brésilien de 30 ans est désormais ouvert à un départ et les candidats pour l'accueillir sont nombreux. Chelsea pousse par l'intermédiaire de Thiago Silva et Thomas Tuchel. Xavi pense que le FC Barcelone devrait faire l'effort de le faire revenir. Et en Italie, un géant le suit du coin de l’œil.

Pour le moment, l'AC Milan est empêtré dans le processus de rachat et dans les prolongations de contrat de ses principaux dirigeants, notamment son directeur sportif, Paolo Maldini. La lenteur des procédures ralentit tout le mercato des champions d'Italie, ce qui provoque la colère des tifosi. Mais une fois que tout sera réglé, les Rossoneri auront des moyens conséquents et, selon le média brésilien UOL Esporte, ils seraient très intéressés par Neymar.

Pour résumer Poussé vers la sortie par le PSG malgré un contrat courant jusqu'en 2027, Neymar (30 ans) est suivi par Chelsea, son club formateur, Santos, mais aussi l'AC Milan ! Les Rossoneri suivent l'évolution de ce dossier, même s'ils ne peuvent pas encore passer à l'action.

