PSG - Mercato : un geste de Messi ravive le fantasme d'un départ de Paris en fin de saison

Même si les supporters du PSG préféreraient sans doute le voir partir et Kylian Mbappé rester, Lionel Messi a toutes les chances d'enchaîner une deuxième saison dans la capitale en 2022-23. En tout cas, lui a fait savoir via son entourage qu'il avait l'intention d'aller au bout de son contrat avec le club de la capitale. Mais ça n'empêche pas les médias étrangers et surtout les réseaux sociaux de s'affoler à la moindre occasion. Comme quand Jordi Alba dit qu'il aimerait rejouer avec lui au FC Barcelone.

Vendredi soir, c'est un cliché qui a ravivé le fantasme d'un départ, couplé à sa déclaration sur le fait qu'il se poserait des questions sur son avenir après la Coupe du monde au Qatar. Le cliché en question a été pris dans les vestiaires de la Bombonera après la victoire sur Venezuela (3-0). Le directeur sportif de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, est venu voir son ancien camarade de sélection avec un maillot des Xeneizes floqué à son nom. Une photo qui, évidemment, a fait rêver les supporters de Boca et beaucoup d'autres en Argentine, qui ne digèrent pas que leur idole ait été sifflée par le Parc des Princes. Messi à Boca ? Même pas en rêve ! S'il devrait rentrer en Argentine, l'astre retournerait dans son club de cœur, Newell's Old Boys. Mais même ça relève du songe...

PSG : Riquelme offre un maillot de Boca Juniors à Messi et enflamme les réseaux sociaux

