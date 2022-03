PSG – Mercato : un grand de MLS veut Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L’histoire entre le PSG et Sergio Ramos ne se passe pas comme on pouvait l’attendre. L’ancien joueur du Real Madrid apparaît de plus en plus comme l’erreur de casting du dernier mercato estival. Trop souvent blessé, il ne compte que 5 apparitions sous le maillot du club de la capitale. Un club serait prêt à débarrasser le PSG de ce poids.

Selon Foot Mercato, les Los Angeles Galaxy aimeraient beaucoup recruter le champion du monde 2010. Le mercato ouvre ses portes entre le 7 juillet et le 4 août prochain et Ramos pourrait donc plier bagage après une saison à Paris.

Reste désormais à savoir si le joueur, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG serait intéressé par la proposition américaine.

