PSG - Mercato : un gros bémol dans le dossier Pogba

Ce dimanche, Foot Mercato annonce que le Paris Saint-Germain et Paul Pogba sont tout proches d'un accord. Le champion du monde voit d'un bon œil un transfert à Paris où il retrouverait ses camarades de l'équipe de France (Mbappé, Kimpembé) et son agent, Mino Raiola, est toujours très friand des généreuses commissions accordées par le PSG version qataris. Les deux parties se seraient déjà entendu sur le salaire du joueur et ce que percevrait son représentant.

Mais il y a un gros bémol : Manchester United ne laissera pas partir facilement le Poulpe. Les Red Devils ont misé gros sur lui en 2016 et ils n'ont pas eu le retour sur investissement escompté. Ils ne lui feront aucun cadeau. S'ils sont ouverts à un départ, malgré ce que peut dire Ole Gunnar Solskjaer, ce sera au prix fort. Donc à plus de 80 M€. Et le PSG, qui s'apprête à lâcher une somme quasi-équivalente pour Achraf Hakimi, n'aura pas les moyens de mettre autant sur la table. Les négociations s'annoncent donc longues et serrées avec MU.

