PSG Mercato : un départ est déjà acté pour cet hiver !

Le recrutement libre à l'été 2023 de Milan Skriniar était plutôt une bonne idée sur le papier pour le Paris Saint-Germain. Mais le défenseur central slovaque n'arrive pas à s'imposer au sein du club de la capitale et est très souvent décevant lorsqu'il joue. Face à cette situation, l'ancien joueur de l'Inter Milan se dirigerait vers un départ.

Le départ de Skriniar est inéluctable !

Déjà tout proche de quitter le PSG cet été, l'ancien joueur de l'Inter Milan devrait vraiment partir lors du prochain mercato hivernal, si l'on en croit les informations du compte X @PSGInside_Actu. "Que ce soit le club, le coach et le joueur, ils ne veulent plus travailler ensemble. (...) Pour le moment, trois clubs sont intéressés par le joueur : la Juventus, Aston Villa et un autre club saoudien dont le nom n'a pas filtré. Paris veut un transfert, pas un prêt", précise le suiveur du PSG.

Milan #Skriniar va partir cet hiver. Que ce soit le Club, coach ou le joueur , ils ne veulent plus travailler ensemble. À deux doigts de partir en Arabie Saoudite en cette fin de mercato, il est resté au club car il a trop tergiversé avant de prendre sa décision et Al-Nassr a… pic.twitter.com/buhrEF4B7B — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) October 14, 2024

