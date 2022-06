PSG – Mercato : un indésirable de Campos ferme la porte à l'Athlétic Bilbao

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG veut repenser son effectif lors de ce mercato estival. Le club de la capitale veut alléger sa masse salariale et vendre de nombreux joueurs jugés “indésirables“. Cependant, une grande majorité d’entre eux ne souhaite pas quitter la capitale parisienne et le cadre de vie offert par le PSG. Annoncé sur le départ, un indésirable de Campos ferme la porte à un possible transfert cet été.

Dans l’émission espagnole “Partidazo Cope“, Ander Herrera s’est exprimé : « J'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'affection pour l'Athletic Bilbao, mais je ne fais partie d’aucune candidature, et je resterai à Paris l'année prochaine à 100%. »

Adam Duarte

Rédacteur