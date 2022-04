PSG - Mercato : un indésirable sur le départ, Leonardo soulagé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Leandro Paredes est au PSG depuis janvier 2019 et son arrivée du Zenith. Le milieu de terrain argentin a eu du mal à justifier le prix de son transfert depuis qu’il a posé ses bagages dans le club de la capitale. Paredes possède l’un des salaires les plus élevés de l’effectif du PSG et les dirigeants aimeraient bien s’en débarrasser. Un souhait qui pourrait rapidement devenir réalité car un club italien serait intéressé.

Selon la “Gazetta dello Sport“, l’Inter Milan va reformuler une offre au club de la capitale pour s’attacher les services du milieu argentin Leandro Paredes, à qui il ne restera plus qu’un an de contrat cet été. Pour céder son milieu, les dirigeants du PSG pourraient être prêts à accepter une offre d’environ 15 millions d’euros. Le joueur serait quant à lui déjà d’accord pour rejoindre le club milanais.

Adam Duarte

Rédacteur