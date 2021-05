PSG - Mercato : un international italien ciblé pour épauler Verratti au milieu !

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Manuel Locatelli serait dans le viseur du PSG. Une info pas si surprenante quand on sait à quel point Leonardo apprécie les joueurs du Calcio. Et Locatelli a de sérieux arguments. Le n°6 de Sassuolo sort d'une grosse saison : 33 matches, 4 buts, 3 passes décisives. A 23 ans, il est devenu international et compte 9 sélections avec la Squadra Azzura (1 but).

C'est Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, qui révèle l'intérêt parisien. Mais Leonardo n'est pas seul sur le coup puisque le Barça est là aussi, comme la Juve, mais également le Shaktar Dnotesk, qui sera coaché la saison prochaine par Roberto De Zerbi, actuel coach de... Sassuolo. A suivre...

Roberto #DeZerbi would like to bring with him to #Shakhtar 2 #Sassuolo’s player: #Marlon and Manuel #Locatelli. For the italian midfielder have shown interest Juventus, Barça and PSG, but the ukrainian club are ready to offer €30-35M. Talks ongoing. #transfers