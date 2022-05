PSG – Mercato : un joueur du Real Madrid rétropédale après sa pique à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Samedi dernier, suite à la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG, Federico Valverde avait été l'un des premiers joueurs du Real Madrid à réagir sur les réseaux sociaux. Par un message sur Instagram où il sous-entendait que tout le monde n'était pas en capacité de porter le maillot des Merengue, l'Uruguayen de 23 ans semblait réagir à chaud, sous le coup de la déception, au refus de l'attaquant de Paris de signer à Madrid.

« Mbappé ? Je préfère ne pas en dire plus »

Ce jeudi, dans un entretien à AS, Valverde est revenu sur cette sortie médiatique, allant jusqu'à jouer la vierge effarouchée des interprétations de son message à l'endroit de Mbappé : « Non, non. Chacun l'interprète comme il l'entend. J'utilise mes réseaux sociaux pour informer les gens et j'ai parlé du Real Madrid, je parle de moi et de mon équipe. Ceux qui veulent interpréter d'autres choses, c'est leur choix ».

Et Fede Valverde l'assure : il respecte toujours Kylian Mbappé. « Nous savons quel genre de joueur est Mbappé, nous savons ce qu'il apporte, ce qu'il donne à son équipe, c'est un joueur spectaculaire. Mais nous ne pensons qu'à gagner la finale de samedi, à gagner un autre titre pour le Real Madrid. Quant à Mbappé, je préfère ne pas en dire plus ».

Pour résumer Incisif à l'égard de Kylian Mbappé à chaud samedi après la prolongation de l'attaquant du PSG, Federico Valverde (Real Madrid) a plaidé la mauvaise interprétation de son message sur Instagram. Difficile à croire mais bon...

Alexandre Corboz

Rédacteur