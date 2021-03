PSG - Mercato : un joueur ne résistera pas à l’arrivée annoncée de Messi

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lionel Messi au PSG, on n'a sans doute pas fini d'en parler. L'Argentin est en fin de contrat au FC Barcelone et Leonardo n'a pas caché que le club de la capitale étudiait la possibilité de l'enrôler.

Mais c'est un autre mouvement qu'annonce Nicolo Schira, spécialiste italien des transferts. Dans le sens des départs celui-là. Selon Schira, Julian Draxler va quitter le PSG. Une information qui peut surprendre dans la mesure où certaines sources affirmaient que l'Allemand, en fin de contrat, s'apprêtait à prolonger... A suivre...

