L'été dernier, Georginio Wijnaldum a été envoyé en prêt du côté de l'AS Roma, lors de l'opération dégraissage mise en place par la direction du PSG et par Luis Campos, le conseiller sportif. Mais ses débuts en Italie ne se sont pas passés comme prévu puisque le milieu hollandais s'est fracturé le tibia droit, une terrible blessure qui le tient éloigné des terrains pour de longs mois.

Wijnaldum rassure après sa blessure

Mais récemment, le milieu de terrain prêté par le PSG a posté une vidéo sur son profil Instagram pour faire un point sur son état physique. Une vidéo où on le voit s'entraîner en salle et travailler les jambes. « Je me sens mieux et plus fort chaque jour », a-t-il ajouté à sa publication. Georginio Wijnaldum devrait faire son grand retour en 2023, comme indiqué par le Corriere Dello Sport. À suivre...