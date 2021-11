PSG - Mercato : un joueur réclame des garanties pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Rayonnant avec les U19 du Paris Saint-Germain, Xavi Simons n'a joué que deux matchs avec l'équipe première depuis son arrivée dans la capitale française. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, le milieu de terrain néerlandais aurait reçu une offre de prolongation de la part des dirigeants parisiens, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano.

Mais l'ancien joueur du FC Barcelone, qui n'aurait toujours pas donné son accord pour prolonger, aurait quelques doutes sur son avenir avec le club de la capitale. C'est pourquoi son agent, Mino Raiola, aurait réclamé des garanties au PSG concernant le futur temps de jeu de son joueur. Dans le cas où Xavi Simons ne serait pas rassuré, il devrait quitter le vice-champion de France en titre à l'issue de son contrat.

Xavi Simons is more than a talent, he’s doing great. His contract expires in June 2022, PSG are offering him a new deal since June - but it’s still not agreed/signed. 🇳🇱 #PSG



His agent Raiola wants to make sure on PSG project for Xavi in first team or he’ll look for other clubs. pic.twitter.com/xYG5OYCxdw