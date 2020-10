Relancé par Thomas Tuchel sur les derniers matches, Julian Draxler (27 ans) prend à nouveau du plaisir sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. Et pourtant, ce n'était pas gagné pour l'international allemand, n°1 sur la liste des joueurs que Leonardo souhaitait pousser vers la sortie cet été pour financer son recrutement.

A un an de la fin de son contrat, il est presque acté que l'ancien joueur de Schalke04 et de Wolfsbourg partira libre comme l'air sans rien rapporter au champion de France. Un mauvais coup économique qui vaut à Draxler d'être pris pour cible par certains supporters. Mais l'intéressé s'en moque.

« L'an prochain, les choses seront plus faciles »

Dans les colonnes de Sport Bild, « Drax' » a expliqué sa décision (courageuse) d'aller au bout de son contrat à Paris : « Durant l’été, j’étais occupé à autre chose en raison de la situation sanitaire avec le coronavirus. C’était de difficile de trouver un club qui aurait pu me convenir. Ça n’a pas été le cas, alors j’ai décidé de continuer à tenter ma chance à Paris ».

Et le milieu offensif balaye l'argument financier pour justifier sa volonté de rester : « La priorité absolue n’est pas de signer un contrat avec le même salaire. Le projet global doit juste être correct. Avec du temps de jeu, du bon football et un rôle important pour moi. L’an prochain, les choses seront plus faciles si je suis libre et qu’un autre club n’a pas à négocier un transfert avec Paris ».