PSG - Mercato : un nouveau cador sur Khephren Thuram

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Dans les cas des clubs anglais et espagnols, Thuram est le plan B dans le cas où Jude Bellingham ne viendrait pas. Le milieu anglais du Borussia Dortmund sera l'une des attractions du marché estival et son transfert conditionnera l'avenir du fils de Lilian Thuram. Aux dernières nouvelles, Liverpool avait renoncé faute de moyens suffisants mais il restait la destination privilégiée de Bellingham. D'après Konur, les Reds seraient aujourd'hui bien décidés à foncer sur Thuram si jamais le Borussia et son joueur ne revoient pas leurs exigences financières à la baisse.

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

🚨 Liverpool have identified French midfielder Khephren Thuram as an alternative to Jude Bellingham and want to sign him in the summer.

🇨🇵 🔴 #LFC ⚫ #OGCN



👉 Arsenal

👉 Manchester City

👉PSG https://t.co/hBilbwU432 pic.twitter.com/HK6XZDziOC