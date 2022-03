PSG - Mercato : un nouveau cas Mbappé a surgi à Paris !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Prisonnier à la fois de sa politique de gros salaires et de son inflexibilité vis-à-vis de ses stars, le Paris Saint-Germain va devoir se résoudre à faire une croix sur de belles indemnités de transfert. Ce sera le cas avec Kylian Mbappé, qui a été retenu l'été dernier mais a refusé de prolonger et devrait donc s'envoler pour le Real Madrid à l'intersaison gratuitement. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres qui pourraient suivre le même chemin, à l'image d'un Layvin Kurzawa qui n'entend faire aucun cadeau à son club.

Le latéral gauche est sous contrat pour encore deux ans et il risque de trouver le temps long, lui qui n'a plus joué depuis le Trophée des champions en août. Son pendant à droit Thilo Kehrer envisage également d'aller au bout de son bail avec le PSG, à l'été 2023, avant d'aller voir ailleurs gratuitement, selon Skysport. L'Allemand de 25 ans joue plus cette saison (25 matches, 1 but en L1) mais il n'a toujours pas apporté la preuve qu'il était le grand espoir vendu à son arrivée à l'été 2018 en provenance de Schalke 04. Kehrer veut pouvoir choisir son prochain club sans aucune pression mais, selon la même source, le PSG n'a aucune intention de le voir partir gratuitement. Ce qui signifie qu'il sera soit poussé vers la sortie cet été, soit qu'une offre de prolongation lui sera soumise.

🚨Thilo Kehrer has no plans to extend his contract with PSG beyond 2023. He wants to leave the club on a free transfer in 2023. Paris does not want to lose him as a free agent [@Plettigoal] pic.twitter.com/Rm9SMnesZ3