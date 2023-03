PSG - Mercato : un nouveau clin d’œil de Mbappé au Real Madrid via les Bleus ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Les dernières révélations de Daniel Riolo au sujet de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG ont fait grand bruit. Jeudi, sur RMC Sport, le polémiste a expliqué que les écoutes policières réalisées dans le cadre de l'affaire Hamraoui-Diallo avaient démontré que le joueur de 24 ans était d'accord pour prolonger au PSG dès le mois de mars !

En Espagne, la presse catalane ne s’est pas privée de rire au nez des dirigeants du Real Madrid, Sport avançant ainsi la preuve que Mbappé avait « bien joué avec le Real Madrid ». Du côté de la presse madrilène, on a rapidement contre-attaqué en tournant la dernière réplique polémique de Mbappé à l’avantage des Merengue.

« La vie est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. Ils sont doués, ils jouent dans les meilleurs clubs du monde », a déclaré le capitaine des Bleus après le succès devant les Pays-Bas (4-0). D’après As, il s’agirait d’un nouveau clin d’œil envoyé au Real Madrid... en plus d’une pique à ses coéquipiers actuels du PSG...