PSG – Mercato : un dernier défi pour Nenê, à 41 ans !

On n'arrête toujours pas Nenê! L'ancien attaquant du PSG et de Monaco avait inscrit un but décisif pour Vasco contre Ituano (1-0) en novembre dernier, permettant au club carioca de retrouver l'élite.

Direction le Juventude

S'il quitte Vasco, comme il l'annonce dans une vidéo, l'attaquant va poursuivre sa carrière en D2 brésilienne à la Juventude. Il s'engagera ce jeudi pour une saison, avant d'intégrer le groupe d'investisseurs 777, propriétaire du Vasco mais aussi du Séville FC, du Standard Liège, du Hertha Berlin et du Red Star, dans un rôle restant à définir.