PSG - Mercato : un Parisien juge déjà Galtier et évoque son avenir

"Le propos est à retenir. Forcément. Alors que le PSG s'apprête, dans les prochaines heures, à annoncer la venue sur le banc de touche de Christophe Galtier, en lieu et place de Mauricio Pochettino, certains joueurs du PSG sont invités à donner leur avis sur le technicien français. Ce qu'a fait Ander Herrera, dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS.

"Chaque fois que je l'ai affronté, ils ont utilisé un 4-4-2 avec un bloc très serré, où il était très difficile de faire passer le ballon entre les lignes. Ils étaient comme des chasseurs pour voir si vous faisiez une erreur et être capable de bondir vers l'avant. C'était une équipe difficile à battre. Côté football, c'est ce que je peux dire." Quant à son avenir, l'ancien de Manchester United a été on ne peut plus clair. Il ne faudra pas compter sur lui pour espérer trouver mieux qu'à Paris.

"Je veux continuer et profiter d'un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l'univers. J'aime le quotidien, la ville et mes collègues. Ma famille est heureuse et je veux continuer."

Benjamin Danet

Rédacteur