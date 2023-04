PSG : un potentiel successeur de Galtier a déjà fait son choix

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

C'est le média UOL qui donne des nouvelles précises de Marcelo Gallardo. Plutôt intéressant quand on sait que l'ancien footballeur, passé par la France notamment, est libre de tout engagement depuis son départ du banc de touche de River Plate en novembre dernier.

Souvent évoqué en L1, Gallardo figure déjà dans une liste potentielle de candidats au PSG, à tous ceux qui pourraient succéder à Christophe Galtier si ce dernier était écarté en fin de saison. Problème, et à lire UOL c'est très clair, Gallardo a une toute autre priorité. Il a déjà conscience que le club de la capitale cherchera un entraîneur expérimenté en Europe, ce qu'il n'est pas. Et, surtout, son envie prioritaire est à ce jour de rejoindre la Premier League et les Blues de Chelsea.

Pas de club avant l'été

Gallardo a déjà prévenu son staff technique : il n'acceptera aucun poste avant la fin de la saison. Et aurait, le conditionnel est de rigueur, pris des cours d'Anglais en cas de proposition. A suivre.