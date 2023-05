PSG : un potentiel successeur de Galtier prisé de l'émir de Qatar est à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Bien sûr, même s'il se doute bien qu'il ne fera pas de vieux os au PSG, Christophe Galtier ne dira pas le contraire. Histoire de ne pas ajouter du bazar au chaos ambiant. Mais il est quasiment certain que l'entraîneur ne connaîtra pas de deuxième saison sur le banc du club de la capitale, battu dimanche par Lorient (1-3) au Parc des Princes au terme d'une énième prestation indigente. D'ailleurs, pas sûr que lui-même en ait envie vu comment les choses se passent, vu comme il a peu d'emprise sur les stars de l'équipe.

Un entraîneur à poigne qui ferait du bien au vestiaire parisien

Hasard ou coïncidence, l'un de ses possibles successeurs était à Paris ces derniers jours ! Libre de tout contrat depuis son départ de Tottenham le 26 mars, l'entraîneur italien vient de passer trois jours en famille dans la capitale. Juste pour profiter des manifestations, des grèves et de la contestation contre le Président de la République ? Possible. Peut-être a-t-il aussi pris le temps de rencontrer Nasser al-Khelaïfi, lui qui est l'un des favoris de l'émir pour la succession de Galtier. Il est vrai que sa poigne, son intransigeance et son autorité feraient du bien à un vestiaire dirigé par les ego...

Le calendrier complet du PSG pour la fin de saison

🇫🇷 Antonio Conte e la famiglia a Parigi per un weekend https://t.co/5g25TaUKGY — Tuttosport (@tuttosport) May 1, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Même s'il continue de jurer qu'il planche sur la prochaine saison, Christophe Galtier a très peu de chances d'enchaîner une deuxième année sur le banc du PSG. Pour lui succéder, l'émir du Qatar penserait à Antonio Conte, qui vient justement de passer trois jours à Paris.

Raphaël Nouet

Rédacteur