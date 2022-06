PSG - Mercato : un premier dossier explose à la figure de Campos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, Rafinha a été prêté à la Real Sociedad par le PSG lors de la deuxième partie de saison. Disputant 21 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain brésilien s'est épanoui au sein du club basque.

Rafinha se dirige vers un retour au PSG

En conférence de presse, le directeur sportif de la Real Sociedad, Roberto Olabe, a confié qu'il allait être difficile pour son club de recruter définitivement l'ancien joueur du FC Barcelone, qui devrait donc faire son retour au PSG cet été. "Pour l’instant, on ne sait pas qui est responsable au PSG, et on ne sait pas ce qu’en pense Rafinha. On sait qu’il a été très à l’aise, seulement il a un contrat et un salaire avec un autre club. Rafinha est arrivé dans un contexte précis, et dans des conditions de marché qui nous le permettaient. Il faut voir maintenant si nous pouvons gérer tout cela de manière efficace. Je le remercie publiquement de son professionnalisme et sa capacité à s’adapter aux rôles qu’il a eus au fil du temps."

Fabien Chorlet

Rédacteur