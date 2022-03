PSG - Mercato : un prêté est heureux loin de Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG possède de nombreux joueurs au sein de son effectif. Plusieurs d’entre eux n’ont pas beaucoup de temps de jeu et certains ont même quitté le club pour en trouver ailleurs. C’est le cas d’un joueur parti en prêt lors du mercato hivernal 2022.

Dans un entretien accordé à “AS“ le milieu de terrain Rafinha se confie sur son arrivée en Espagne et son départ du PSG : « Je me sens bien, mais je sais que je peux donner beaucoup plus. Je veux pouvoir montrer mon meilleur niveau. La Real Sociedad y avait un intérêt depuis longtemps et ils ont commencé à parler avec moi fin novembre. Cela m'a donné le temps d'en savoir plus sur ce dont ils parlaient, car j'étais très excité par la possibilité de retourner en Espagne car mes six derniers mois à Paris ont été durs. Je voulais jouer et retourner en Espagne. »

Rafinha sur la Real Sociedad: "Ce qui m'a le + surpris, c'est la bonne ambiance dans le vestiaire. C'est une famille, littéralement. Nous sommes amis, nous sommes frères. Je me sens bien, mais je sais que je peux donner beaucoup +. Je veux pouvoir montrer mon + haut niveau. pic.twitter.com/uG4P83dnhK — LaligaFr (@FrLaliga) March 22, 2022

Adam Duarte

Rédacteur