PSG - Mercato : un recrutement XXL pour inciter Mbappé à prolonger ?

Le Paris Saint-Germain est loin d'avoir baissé les bras dans la course à Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin et dans le viseur du Real Madrid, le champion du monde a assuré dimanche qu'il y avait de nouveaux éléments en faveur d'une prolongation et que rester dans la capitale était du domaine du possible. Les dirigeants parisiens feraient tout leur possible pour que cette signature se concrétise, en lui offrant les meilleures conditions contractuelles mais aussi en essayant de recruter des joueurs avec lesquels il aurait envie de jouer.

Christopher Nkunku ferait partie de cette catégorie. Selon Foot Mercato, le milieu offensif du RB Leipzig serait en contacts avancés avec le PSG pour un retour cet été. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club allemand, il pourrait partir moyennant 70 M€. Paris serait prêt à une telle folie car il sait combien Mbappé l'apprécie, pour l'avoir côtoyé au quotidien au PSG et désormais en équipe de France. Bien sûr, une telle arrivée signifierait que Lionel Messi ou Neymar doive laisser la place. Ce qui renforce la rumeur d'un futur départ du Brésilien... Arsenal et le FC Barcelone seraient également intéressés par Nkunku, ce qui promet une belle bagarre cet été.

🚨Info: Le #PSG discute avec l'entourage de Nkunku 🇫🇷 et lui a fait savoir qu'il voulait le recruter cet été



• Proche de Mbappé 🇫🇷, Nkunku 🇫🇷 pourrait être un argument pour le #PSG afin de tenter de conserver KM7



• Barcelone et Arsenal sont intéresséshttps://t.co/PJHVTPqMqz — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 6, 2022

Pour résumer Le PSG aurait l'intention de faire revenir Christopher Nkunku (RB Leipzig), grand ami de Kylian Mbappé, pour inciter le champion du monde à prolonger. Les deux joueurs se sont côtoyés à Paris et en équipe de France récemment.

Raphaël Nouet

Rédacteur