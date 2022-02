PSG - Mercato : un risque insensé pris avec Zidane avant le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Il paraît que le PSG a sérieusement songé à se séparer de Mauricio Pochettino pendant la courte trêve hivernale mais que Zinédine Zidane a renoncé à succéder à l'Argentin car il ne voulait pas affronter le Real Madrid en 8es de finale de la Champions League. Pour Eric Di Méco, ce dernier argument ne doit pas entrer en ligne de compte. Hier soir sur RMC, le champion d'Europe 93 a expliqué que vu le niveau de jeu affiché contre Lille (0-0) lundi, un changement s'imposait urgemment.

"Il n’y a pas que le résultat qui compte, il y a le jeu. Tu regardes Paris depuis qu’il est arrivé : zéro progrès. En plus de ça, ses déclarations en conférence de presse sont terribles ! Soit il le fait exprès, soit il est complètement à côté de la plaque. C’est souvent compliqué de virer un entraîneur par souci financier, mais là, Paris n’a pas ce problème. Je pense qu’ils y réfléchissent après ce qu’il s’est passé lundi soir parce que ça arrive vite la Ligue des champions, et il y a du monde sur le marché… notamment Zidane. Je ne comprendrais pas qu’ils ne tentent pas le coup. Là, tu vois arriver le Real dans 15 jours et tu vois les matches comme celui de lundi sans jeu collectif… En tout cas tu es obligé de le tenter !"

Man Utd could move for Pochettino next month with Zidane lined up to become PSG manager if they lose to Real Madrid https://t.co/ljI90Uwixm