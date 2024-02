PSG Mercato : un sale coup joué par Doha à Donnarumma ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gianluigi Donnarumma est en train de mettre tout le monde d’accord. Le gardien de 24 ans vit la phase la plus régulière de son aventure au PSG, commencée à l’été 2021. Celui qui aura 25 ans demain vient d’ailleurs d’atteindre, à Nantes (2-0, le 17 février), la barre des 100 matches disputés avec le club de la capitale, toutes compétitions confondues. « Gianluigi est heureux dans cette équipe, explique son entourage dans L’Équipe. Il a trouvé sa place dans le vestiaire, il apprécie réellement ses coéquipiers et l’ambiance autour de l’équipe cette saison. Par-dessus tout, il a la confiance de son entraîneur, c’est le plus important. » Retrouvez toute l'actualité du PSG Le PSG a déjà sondé Kobel La confiance de ses dirigeants a pourtant été entamée ces derniers mois. Des contacts ont, par exemple, été pris avec l’entourage de Gregor Kobel (Borussia Dortmund, 26 ans). Pas dans un souci de remplacer Donnarumma, assure-t-on au PSG, mais plutôt dans l’idée de garder toutes les options ouvertes... Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer En pleine période faste, Gianluigi Donnarumma (24 ans) vient d’atteindre à Nantes (2-0, le 17 février), la barre des 100 matches disputés avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Le club a pourtant tenté le diable...

Bastien Aubert

Rédacteur