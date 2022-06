PSG – Mercato : un surprenant joueur du LOSC proposé au tandem Campos – Galtier

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Marqué par l'arrivée de Luis Campos en attendant celle de Christophe Galtier sur le banc, le PSG a changé de mode opératoire sur le Mercato. Fini les pistes clinquantes ! Place aux joueurs de devoir ayant envie de s'impliquer dans le projet francilien. Les deux anciens du LOSC envisagent notamment de se servir du côté de Luchin.

Si la piste Sven Botman a dû être abandonnée (finalement remplacée par celle de Skriniar), l'arrivée de Renato Sanches est en bonne voie. D'autres joueurs de l'ancienne administration Lopez ont également été proposé à leur ancien recruteur Luis Campos.

Yusuf Yazici offert à Paris

Selon Ignazio Genuardi, c'est notamment le cas de Yusuf Yazici (25 ans), qui ne restera pas au CSKA Moscou, et qui a été présenté à Paris comme un « joueur de complément ». Si la piste du métronome turque peut paraître surprenante, elle n'est pas totalement à négliger, Luis Campos étant un fan absolu de l'ancien joueur de Trabzonspor, pour qui il avait bataillé sur des montants élevés pour le faire signer (17,5 M€).

Mis au placard par Jocelyn Gourvennec l'été dernier, Yazici s'est parfaitement relancé en Russie, inscrivant 8 buts en 10 matchs en Premier Liga.

Alors que le CSKA Moscou n’a pas trouvé d’accord pour son transfert définitif, #Yazici est en quête d’un nouveau défi. Lié jusqu’en 2024 avec le #LOSC, le Turc a notamment été proposé comme joueur de complément au #PSG, où il pourrait retrouver le duo Galtier - Campos. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 24, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur