PSG - Mercato : un transfert pourrait décrédibiliser le projet qatari

Lors de ses premiers mois au PSG, Nasser al-Khelaïfi avait expliqué que si QSI allait apporter des millions d'euros pour recruter des stars, son but était également de développer sa formation afin que le futur Messi soit issu des rangs parisiens. Une décennie plus tard, non seulement le vrai Messi a été recruté pour un salaire extravagant mais, en plus, le club de la capitale songerait à racheter à prix d'or un joueur qu'il a formé et qu'il a laissé filer pour un prix dérisoire (ou presque) !

Ce joueur, c'est Christopher Nkunku. En feu depuis le début de la saison avec le RB Leipzig, l'attaquant a, selon Bild, tapé dans l'œil du Real Madrid, de Manchester City, de Chelsea mais également de Paris ! Leonardo verrait en lui le remplaçant idéal de Kylian Mbappé. Mais vu la concurrence, il faudra débourser bien plus que les 47 M€ que lui attribue le site de référence Transfermarkt. Quand on se souvient que le PSG avait récupéré 12 M€ sur son transfert à l'été 2019, ça ressemblerait quand même à une grosse erreur financière. Et à un désaveu pour le projet initial de QSI…

