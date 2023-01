PSG - Mercato : une autre prolongation que Messi bientôt ficelée

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Luis Campos veut verrouiller ses cadres ! Juste après la prolongation de Marco Verratti, le PSG est sur le point de prolonger le contrat de son capitaine, Marquinhos. Selon Le Parisien, quelques détails restent encore à régler comme la durée mais l’affaire serait bien engagée. Les négociations avaient commencé la saison passée avec Leonardo et elles auraient accélérées ces dernieres semaines sous l’impulsion du directeur sportif portugais, Luis Campos.

« On est bien avancé. J’espère que tout pourra se concrétiser le plus rapidement possible. », a confié Marquinhos dimanche dernier au sujet de sa prolongation après la défaite des siens face au RC Lens (3-1).

Un message fort !

Ces derniers mois, le défenseur parisiens a réalisé des performances contrastées avec le Brésil et le PSG. Auparavant solide et impériale, le capitaine parisien laisse transparaître une certaine fébrilité dans cette première partie de saison lui qui était tant régulier. En voulant le prolonger, les dirigeants du PSG envoient un message fort à Marquinhos qui espère retrouver la confiance au plus vite.