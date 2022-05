PSG - Mercato : une clause XXL signée par Mbappé au Real Madrid, son annonce différée ?

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Plus que quelques heures et on saura enfin quelle sera l’équipe de Kylian Mbappé (23 ans) la saison prochaine. Pour l’heure, le PSG et le Real Madrid sont en attente de sa décision et perdent chacun en sérénité au gré des revirements incessants de situation.

Le club espagnol pourrait néanmoins se montrer un brin plus confiant que son homologue français. Selon l’émission Carussel Deportivo, le clan Mbappé aurait signé une clause avec le Real Madrid stipulant qu’il devrait payer une grosse amende au cas où il ne tiendrait pas sa parole initiale de s’y engager.

Si rien ne permet de dire que cette clause existe bel et bien, L’Équipe émet un dernier doute sur le timing de l’annonce de Mbappé. « Le Parisien doit révéler son choix samedi, selon son entourage, même s’il ne peut être exclu que le joueur s’accorde quelques heures de plus », écrit le quotidien sportif dans son édition du jour. Patience...

