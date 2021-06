PSG, Real Madrid - Mercato : une figure du club descend Mbappé, la mèche rallumée en Espagne !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Kylian Mbappé n’a pas encore fait trembler les filets depuis le début de l’Euro. Si certains le voyaient terminer meilleur buteur de la compétition, il a pris un retard conséquent face à des clients comme Cristiano Ronaldo ou Romelu Lukaku. Pour Jérôme Rothen, son ego très développé est la cause de tous ses problèmes.

« Deschamps n'arrive plus à gérer ça, c'est problématique »

« Qu'il soit leader sur le terrain, pas de soucis. Que ça dépasse le cadre du terrain, ça me dérange, a tonné l’ancien milieu du PSG sur les ondes de RMC Sport. Je pense que Didier Deschamps n'arrive plus à gérer ça et c'est problématique. C'est même étonnant qu'il laisse Mbappé faire autant de choses et se disperser. Ça se voit sur les prestations sur le terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu’il réussit son Euro. Est-ce qu'il est dans le vrai comme il l'était au PSG sur toute la fin de saison ? Je réponds que non. On attend beaucoup mieux de lui. Tout le monde pense que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs en Europe. Mais si tu le mets tout de suite dans la catégorie des très grands, tu ne peux pas te satisfaire d'une déviation sur Benzema et d'un duel gagné physiquement qui donne l'égalisation de Griezmann contre la Hongrie. Est-ce qu'il est conscient qu'il n'a pas la classe de certains du groupe sur coups de pied arrêtés ? Peut-être qu'il en met à l'entraînement. Vous souvenez-vous d'un coup franc magnifique aux 25 mètres ? Par contre, je me souviens de Griezmann, de Pogba... Ça fait déjà deux, un gaucher et un droitier. Alors qu'est-ce qu'il vient faire là ? »

As et Marca s'en donnent à cœur joie La presse madrilène s’est évidemment emparé de ces vives critiques pour les relier à un possible transfert de Mbappé au Real Madrid cet été. Les quotidiens madrilènes As et Marca se sont ainsi rués sur le sujet pour le mettre à la Une de leur site respectif ce samedi en rappelant que Mbappé avait émis l’hypothèse de quitter le PSG à cause des trop nombreuses critiques essuyées en France à son égard. 🗣💬 "Est-ce que Mbappé fait un bon Euro ? Non. On attend beaucoup mieux de lui. Et qu'est-ce qu'il vient foutre à tirer les coup francs directs ?"



💥 Gros coup de gueule de Jérôme Rothen sur Kylian Mbappé pic.twitter.com/SwU9FPb7zk — Rothen Régale (@RMCRothenRegale) June 25, 2021